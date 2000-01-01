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На побережье Тель-Авива обнаружили тушу мертвого теленка | Фото:09.06 21:19   MIGnews.com

На побережье Тель-Авива обнаружили тушу мертвого теленка

Второй раз за неделю на побережье Тель-Авива выбросило тушу мертвого теленка, когда купальщики наслаждались отдыхом в праздничный день Шавуот, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Последний инцидент произошел на побережье Тель-Авива, в районе "собачьего пляжа" на границе с Яффо, неподалеку от пляжа "Цук", где в минувшую субботу также была обнаружена туша теленка.

Рой Эрель, который находился на пляже в воскресенье утром, когда была обнаружена корова, плывущая к берегу, рассказал на в интервью Ynet, что первые люди, которые обнаружили животное, начали кричать о помощи, чтобы вытащить животное из воды.

"Сначала они подумали, что это может быть тело человека", - сказал он, добавив, что это "отвратительно".

Между тем, защитники животных заявили, что члены экипажа сухогрузов часто сбрасывают в море больных или раненых животных, иногда, когда они еще живы.

В прошлом году Кнессет одобрил законопроект в предварительном чтении, чтобы остановить живые перевозки сотен тысяч ягнят и телят из Австралии и Европы в Израиль каждый год.

Предлагаемый законопроект направлен на постепенное сокращение поголовья скота, импортируемого в Израиль, и полное его прекращение в течение трех лет, полностью переходя на импорт охлажденного мяса.

Согласно пояснительным примечаниям законопроекта, во время перевозки животные подвергаются мукам, страдают от тепловой перегрузки и серьезных травм в результате сотрясения от волн, и во многих случаях не доживают.


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