На побережье Тель-Авива обнаружили тушу мертвого теленка
Второй раз за неделю на побережье Тель-Авива выбросило тушу мертвого теленка, когда купальщики наслаждались отдыхом в праздничный день Шавуот, сообщает в воскресенье The Times of Israel.
Последний инцидент произошел на побережье Тель-Авива, в районе "собачьего пляжа" на границе с Яффо, неподалеку от пляжа "Цук", где в минувшую субботу также была обнаружена туша теленка.
Рой Эрель, который находился на пляже в воскресенье утром, когда была обнаружена корова, плывущая к берегу, рассказал на в интервью Ynet, что первые люди, которые обнаружили животное, начали кричать о помощи, чтобы вытащить животное из воды.
"Сначала они подумали, что это может быть тело человека", - сказал он, добавив, что это "отвратительно".
Между тем, защитники животных заявили, что члены экипажа сухогрузов часто сбрасывают в море больных или раненых животных, иногда, когда они еще живы.
В прошлом году Кнессет одобрил законопроект в предварительном чтении, чтобы остановить живые перевозки сотен тысяч ягнят и телят из Австралии и Европы в Израиль каждый год.
Предлагаемый законопроект направлен на постепенное сокращение поголовья скота, импортируемого в Израиль, и полное его прекращение в течение трех лет, полностью переходя на импорт охлажденного мяса.
Согласно пояснительным примечаниям законопроекта, во время перевозки животные подвергаются мукам, страдают от тепловой перегрузки и серьезных травм в результате сотрясения от волн, и во многих случаях не доживают.