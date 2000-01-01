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Протесты: Около 1 миллиона человек вышли на улицы Гонконга | Фото:09.06 20:45   MIGnews.com

Протесты: Около 1 миллиона человек вышли на улицы Гонконга

Мирный массовый протест в Гонконге по поводу законопроекта об экстрадиции перерос в насильственные столкновения, когда несколько сотен демонстрантов попытались штурмовать правительственное здание.

Об этом в воскресенье, 9 июня информирует Reuters.

По данным источников, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ против митингующих.

Между тем, организаторы акции сообщают, что на данный момент число участников составило около одного миллиона человек.

Манифестанты несли в руках плакаты с надписью: "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда". Кроме того, они призвали власти обеспечить защиту прав человека и гражданских свобод.

Напомним, сегодня ранее протестующие вышли на улицы Гонконга против нового закона, который позволит экстрадировать людей в Китай.


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