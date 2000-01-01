09.06 20:45 MIGnews.com
Протесты: Около 1 миллиона человек вышли на улицы Гонконга
Мирный массовый протест в Гонконге по поводу законопроекта об экстрадиции перерос в насильственные столкновения, когда несколько сотен демонстрантов попытались штурмовать правительственное здание.
Об этом в воскресенье, 9 июня информирует Reuters
.
По данным источников, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ против митингующих.
Между тем, организаторы акции сообщают, что на данный момент число участников составило около одного миллиона человек.
Манифестанты несли в руках плакаты с надписью: "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда". Кроме того, они призвали власти обеспечить защиту прав человека и гражданских свобод.
Напомним, сегодня ранее протестующие вышли на улицы Гонконга против нового закона, который позволит экстрадировать людей в Китай.
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