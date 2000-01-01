Тегеран представил собственную систему ПВО

В воскресенье Иран обнародовал усовершенствованную систему противоракетной обороны, разработанную на местном уровне, которая, по словам чиновников, способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 км.
Об этом информирует The Times of Israel, ссылаясь на полуофициальное информационное агентство Fars.
Система ПВО Хордад-15" была представлена на церемонии, на которой присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами в Тегеране, в ходе которой он сказал, что разработка может обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 км и поражать их в диапазоне 45 км.
Кроме того, система способна перехватывать шесть целей одновременно, а подготовить к бою ее можно будет всего за 5 минут отметил Хатами.