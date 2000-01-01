09.06 19:27 MIGnews.com

ВМС установили контроль над турецким судном в районе Хайфы

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В 03:00 утра 9 июня коммандос ВМС ЦАХАЛа были переброшены в район порта Хайфы после сообщений о том, что несколько пассажиров, ехавших контрабандой, забаррикадировались на турецком контейнеровозе CANBERRA.Корабль, под панамским флагом, шел из турецкого порта Мерсин в Израиль. На момент операции израильских ВМС корабль находился в нескольких милях к западу от Хайфы.ВМС Израиля задействовали после того, как были получены сообщения о том, что несколько пассажиров пытаются поджечь корабль. Пассажиры захватили капитанский мостик и взяли в заложники несколько членов команды.На настоящий момент мотивы попытки захвата корабля неизвестны. Также достоверно неизвестно, попал ли человек, инициировавший попытку захвата и поджога корабля еще в Турции или в то время, когда судно стояло на рейде порта Хайфы.Корабль первоначально должен был зайти в порт Ашдода, и затем - в Хайфу, но по неизвестным причинам, пришел прямо в Хайфу.Израильские власти получили сообщения об инциденте на борту корабля между двумя и тремя часами ночи. На протяжении всего кризиса израильские власти поддерживали постоянную связь с турецким консулом.В операции участвовали полицейские вертолеты и катера.Командос установили контроль над кораблем. В ходе захвата судна никто не пострадал.Один из незаконно находившихся на корабле граждан Турции, зачинщик поджога, был арестован. Арестованный передан израильской полиции.Консул Турции намерен посетить гражданина Турции, пытавшегося поджечь контейнеровоз Canberra на рейде порта Хайфы утром 9 июня.