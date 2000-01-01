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Гонконг охватили протесты против закона об экстрадиции | Фото:09.06 18:05   MIGnews.com

Гонконг охватили протесты против закона об экстрадиции

В воскресенье Гонконг стал свидетелем крупнейшей уличной акции протеста, по крайней мере, за 15 лет, когда сотни тысяч людей вышли на главные улицы, выступая против готовящегося законопроекта об экстрадиции с Китаем.

Об этом информирует The Times of Israel.

По меньшей мере 150 000 человек прошли в жаркой летней жаре по тесным улицам главного острова финансового центра в шумной, красочной демонстрации, призывающей правительство отказаться от запланированного закона об экстрадиции.

Полиция сообщила AFP, что по крайней мере 153 000 человек начали марш в крупнейшем городском паре Виктория, но им еще предстоит подсчитать окончательную цифру толпы, так как новые люди все еще присоединяются к массовым демонстрациям.

Как известно, Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Однако местные власти стремятся наладить сотрудничество в этой сфере.




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