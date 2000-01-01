Гонконг охватили протесты против закона об экстрадиции
В воскресенье Гонконг стал свидетелем крупнейшей уличной акции протеста, по крайней мере, за 15 лет, когда сотни тысяч людей вышли на главные улицы, выступая против готовящегося законопроекта об экстрадиции с Китаем.
По меньшей мере 150 000 человек прошли в жаркой летней жаре по тесным улицам главного острова финансового центра в шумной, красочной демонстрации, призывающей правительство отказаться от запланированного закона об экстрадиции.
Полиция сообщила AFP, что по крайней мере 153 000 человек начали марш в крупнейшем городском паре Виктория, но им еще предстоит подсчитать окончательную цифру толпы, так как новые люди все еще присоединяются к массовым демонстрациям.
Как известно, Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Однако местные власти стремятся наладить сотрудничество в этой сфере.
Over 150,000 protesters march in #HongKong in a MASSIVE protest against legislation that would allow people to be extradited to mainland #China🇨🇳to face charges.