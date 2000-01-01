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Массовая забастовка началась по всей территории Судана | Фото:09.06 16:22   MIGnews.com

Массовая забастовка началась по всей территории Судана

Оппозиция Судана сегодня начала массовую забастовку по всей территории страны.

Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает "Би-би-си".

В заявлении представителей главного организатора мероприятия - Ассоциации профессионалов Судана (SPA), опубликованном в Twitter, говорится, что протесты приведут "сердца власти в ужас и поможет оппозиции победить".

По словам организаторов, акция протеста завершится только после прихода к власти в стране гражданского правительства.

Оппозиционеры также призвали международное сообщество взаимодействовать с "репрессивной властью, оккупирующей страну, требовать прекращения кровопролития и убийств, с которыми сталкиваются политические лидеры и активисты".

Отмечается, что в забастовке не будут принимать участие только врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.


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