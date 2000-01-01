Массовая забастовка началась по всей территории Судана
Оппозиция Судана сегодня начала массовую забастовку по всей территории страны.
Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает "Би-би-си".
В заявлении представителей главного организатора мероприятия - Ассоциации профессионалов Судана (SPA), опубликованном в Twitter, говорится, что протесты приведут "сердца власти в ужас и поможет оппозиции победить".
По словам организаторов, акция протеста завершится только после прихода к власти в стране гражданского правительства.
Оппозиционеры также призвали международное сообщество взаимодействовать с "репрессивной властью, оккупирующей страну, требовать прекращения кровопролития и убийств, с которыми сталкиваются политические лидеры и активисты".
Отмечается, что в забастовке не будут принимать участие только врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.