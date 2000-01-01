Профессор Еврейского университета подписал письмо о BDS

Израильским подписантом стал Эммануэль Дрор Фарджун, почетный профессор Института математики в Еврейском университете в Иерусалиме. Хотя он больше не работает в кампусе, его страница и контактная информация продолжают появляться на веб-сайте университета.
Открытое письмо опубликовано на официальном сайте движения BDS и распространено в СМИ. Олимпиада является главным международным соревнованием для школьников по физике, в ней участвуют примерно 80 стран.
В письме выражается протест против проведения конкурса в Еврейском Государстве в связи несоблюдением Израилем прав палестинцев, включая право на образование.
В письме, в частности, говорится, что "в нынешних обстоятельствах граждане многих стран фактически лишены возможности въезда в Израиль для участия в олимпиаде, не говоря уже о палестинских школьниках с Иудеи и Самарии, а также из Газы".