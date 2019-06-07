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В Иране появились новые подразделения моральной полиции | Фото:10.06 05:18   MIGnews.com

В Иране появились новые подразделения моральной полиции

По имеющимся сведениям, Иран усилил свои полицейские силы, занимающиеся вопросами морали, создав новые подразделения для контроля за ношением женщинами головных платков на фоне ощутимого роста протестов против законов страны, касающимся дресс-кода.

Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает The Times of Israel.

Согласно отчету, опубликованному в пятницу в британской газете Telegraph, в рамках пилотной программы чиновники запустили в провинции Гилан на севере страны 2000 подразделений моральной полиции, в состав которых входит по шесть женщин и которые называются "группы словесного и практического реагирования".

Подразделения имеют право задерживать и арестовывать женщин, которые, по их мнению, нарушают строгий дресс-код страны, который включает ношение головных платков на публике.

Тех, кто нарушает это правило, обычно приговаривают к двум месяцам тюрьмы и штрафу 25 долларов.


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