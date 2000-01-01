У берегов Хайфы подожгли торговый корабль

В воскресенье утром, 9 июня, у берегов Хайфы произошла попытка поджога грузового судна под названием MSC CANBERRA, пришедшего в Израиль из Турции под флагом Панамы.
По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, судно, стоявшее на якоре возле порта Хайфы, как сообщалось, было подожжено неизвестными лицами. Группа людей напала на членов экипажа грузового судна и попыталась поджечь его, сообщает Jpost.
Израильские военные занимаются решением возникшей проблемы.
«Ночью с коммерческого судна, стоящего на якоре у северных берегов Израиля, поступило сообщение о поджоге корабля неизвестными лицами. Инцидентом занимается ВМФ ЦАХАЛа совместно с полицией, координируя свои действия с кораблем», —сообщила армейская пресс-служба.
В ближайшие часы корабль должен войти в порт Хайфы.