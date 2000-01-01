Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











У берегов Хайфы подожгли торговый корабль 09.06 11:30   MIGnews.com

У берегов Хайфы подожгли торговый корабль

В воскресенье утром, 9 июня, у берегов Хайфы произошла попытка поджога грузового судна под названием MSC CANBERRA, пришедшего в Израиль из Турции под флагом Панамы.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, судно, стоявшее на якоре возле порта Хайфы, как сообщалось, было подожжено неизвестными лицами. Группа людей напала на членов экипажа грузового судна и попыталась поджечь его, сообщает Jpost.

Израильские военные занимаются решением возникшей проблемы.

«Ночью с коммерческого судна, стоящего на якоре у северных берегов Израиля, поступило сообщение о поджоге корабля неизвестными лицами. Инцидентом занимается ВМФ ЦАХАЛа совместно с полицией, координируя свои действия с кораблем», —сообщила армейская пресс-служба.

В ближайшие часы корабль должен войти в порт Хайфы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:48
В лесу возле Газы возникли два пожара
11:20
МИД Франции раскритиковало “сделку века”
11:16
В Гонконге на митинг вышли десятки тысяч людей
10:30
Иран Европе: Наладьте с нами связи или вас ждут последствия
10:15
Кадеты ЦАХАЛа готовятся к захвату ливанской деревни
09:22
Ливанские источники: возможна военная операция на границе
09:22
Беспилотники атаковали аэропорт Саудовской Аравии
08:42
Умер младший брат Хиллари Клинтон
08:15
Иран закрыл 547 ресторанов за нарушение исламских принципов
07:39
Начинается работа над новой дорогой в Иерусалим
07:14
Китай ограничит экспорт некоторых технологий в США
06:22
Встреча Трампа-Си имеет параллели с саммитом в Буэнос-Айресе
05:18
Арестованы два лидера повстанцев из Судана
04:17
Два лучших работника Uber покидают компанию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus