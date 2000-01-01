09.06 13:11 MIGnews.com
В столкновениях между индийскими политпартиями погибли люди
В воскресенье в перестрелке в штате Западная Бенгалия были убиты трое сторонников правящей правой партии Индии и еще один из соперничающей региональной партии. Об этом сообщили в полиции.
По меньшей мере, 18 человек получили ранения в ходе столкновений, которые начались в субботу в восточном штате.
«Трое из погибших были членами BJP, в то время как другие были (региональными) сторонниками партии Тринамула», - сказал AFP сотрудник полиции.
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