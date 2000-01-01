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Гей-парад в Тель-Авиве: никакого оружия и велосипедов | Фото: Thinkstock09.06 07:51   MIGnews.com

Гей-парад в Тель-Авиве: никакого оружия и велосипедов

Сотни полицейских будут задействованы в обеспечении мер безопасности во время гей-парада в Тель-Авиве. Никакого оружия, велосипедов и собак не допускается во время "парада гордости".

В свою очередь медики Маген Давид Адом также готовятся к мероприятию и настоятельно рекомендуют участникам пить как можно больше воды во время события.

Напомним, что в пятницу в полдень, 9 июня, в Тель-Авиве состоится гей-парад.

Мероприятия "парада гордости" начнутся в 10:00 в парке Меир между улицами Черниховски и Кинг Джордж.
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