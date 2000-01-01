Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Террорист Андерс Брейвик поменял имя 10.06 05:38   MIGnews.com

Террорист Андерс Брейвик поменял имя

Норвежский террорист Андерс Брейвик официально изменил имя и фамилию. Теперь в государственном регистре населения он записан как Фьотольф Хансен.

Данную информацию местному изданию Verdens Gang подтвердил представляющий интересы террориста адвокат Эйстейн Стуррвик. Он сказал, что Брейвик действительно изменил имя, но когда именно или по каким причинам он решил так поступить, юрист сказать не смог.

Напомним, что ныне он отбывает 21-летний тюремный срок за двойной теракт, совершенный 22 июля 2011 года - взрыв бомбы в Правительственном квартале Осло, а также бойню в молодежном лагере Рабочей партии на острове Утейа. В результате произошедшего погибли 77 человек и еще более трех сотен были ранены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:23
Банки ОАЭ перестали обслуживать террористов
03:18
В Британии впервые обвенчали атеистов
02:48
Изнасилованная Романом Полански выступит в его защиту
01:34
Поклонники кино назвали самый величайший фильм всех времен
23:33
Впервые за 200 лет император отречется от престола
21:46
Под школой ООН обнаружился "туннель смерти"
21:11
"Палестинский вопрос - больше не главная проблема арабов"
20:44
Израиль начнет ограждаться от Газы подземным барьером
20:15
Израиль. Преподавателям запретили говорить о политике
18:59
Елизавета II разрешила Терезе Мэй сформировать правительство
18:34
ISIS угрожает Саудам: Вы следующие после Ирана!
17:55
Россия сказала, когда посольство переедет в Иерусалим
17:33
Атаки на Израиль будут означать атаки на бюджет ООН
16:59
Из-за Галь Гадот "Чудо-Женщину" запретили Тунис и Алжир
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus