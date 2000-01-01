10.06 05:38 MIGnews.com

Террорист Андерс Брейвик поменял имя

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Норвежский террорист Андерс Брейвик официально изменил имя и фамилию. Теперь в государственном регистре населения он записан как Фьотольф Хансен.Данную информацию местному изданию Verdens Gang подтвердил представляющий интересы террориста адвокат Эйстейн Стуррвик. Он сказал, что Брейвик действительно изменил имя, но когда именно или по каким причинам он решил так поступить, юрист сказать не смог.Напомним, что ныне он отбывает 21-летний тюремный срок за двойной теракт, совершенный 22 июля 2011 года - взрыв бомбы в Правительственном квартале Осло, а также бойню в молодежном лагере Рабочей партии на острове Утейа. В результате произошедшего погибли 77 человек и еще более трех сотен были ранены.