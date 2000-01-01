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ISIS угрожает Саудам: Вы следующие после Ирана! 09.06 18:34   MIGnews.com

ISIS угрожает Саудам: Вы следующие после Ирана!

Пятеро боевиков, позавчера совершившие в Тегеране двойной теракт – у мавзолея аятоллы Рухаллы Хомейни и в парламентском комплексе, – входили лишь в "первый батальон" международной группировки ISIS, сформированный в Иране, об этом они сообщили в пропагандистском ролике, который был опубликован агентством "Исламского государства" Amaq в пятницу, 9 июня.

Но они надеются, что этот батальон не станет последним.

"Это послание ваших братьев от народа джихада. Мы призываем мусульман подорвать безопасность еретиков-шиитов в Иране. Знайте, что, волей Аллаха, шеи еретиков-шиитов в Иране очень недалеко находятся от мечей солдат "Исламского государства", - заявил один из террористов на видео.

Один из террористов попросил других мусульман присоединиться, сказав, что "разгоревшийся огонь уже не погасить" и призвав их "проливать кровь неверных, как и они повсюду проливают кровь мусульман".

"Аллах приказал нам сражаться с неверными, как они сражаются с нами. Их зло уже в Мосуле, Сирии, Йемене и Ливии. Они повсюду сражаются c сынами ислама, они защищают евреев и сами этого не скрывают", - добавил он.

В завершение террорист обратился к Саудовской Аравии: "Мы обращаемся к монаршей семье Саудовской Аравии: знайте, что после Ирана придет и ваш черед. Знайте, что мы, солдаты "Исламского государства", сражаемся только за Аллаха. Мы не чьи-то агенты. Мы слушаем лишь Бога и Его посланника. Мы боремся за эту религию, а не за Иран или за Аравийский полуостров. Мы будем сражаться со всем миром до полной победы Слова Аллаха", - сказал террорист на видео.
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