09.06 15:16 MIGnews.com

Внучка Хрущева погибла под колесами электрички

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Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под колеса электрички. Об этом сообщают российские СМИ."В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.Инцидент произошел в Москве в пятницу утром (около 10.35 по местному времени – ред.).Источник отметил, что пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.Гибель женщины по имени Юлия Хрущева также подтвердил источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах.Отметим, что воспитанием Юлии Хрущевой занимался Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС. Советский государственный деятель удочерил внучку, после того как ее отец Леонид, служивший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания.