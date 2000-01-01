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09.06 15:16   MIGnews.com

Внучка Хрущева погибла под колесами электрички

Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под колеса электрички. Об этом сообщают российские СМИ.

"В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец", попав под электричку", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Москве в пятницу утром (около 10.35 по местному времени – ред.).

Источник отметил, что пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Гибель женщины по имени Юлия Хрущева также подтвердил источник агентства РИА Новости в правоохранительных органах.

Отметим, что воспитанием Юлии Хрущевой занимался Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС. Советский государственный деятель удочерил внучку, после того как ее отец Леонид, служивший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания.
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