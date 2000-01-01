09.06 13:15 MIGnews.com

Англия: вооруженный ножом мужчина захватил заложников

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Вооруженный ножом мужчина, предположительно удерживает заложников в британском городе Ньюкасл. Об этом сообщила местная полиция в пятницу, 9 июня.Согласно данным правоохранителей, в заложниках находятся несколько работников центра трудоустройства.По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.Подозреваемый вошел в здание центра, которое находится на Клиффорд-стрит.Инцидент произошел около 8 утра по местному времени.На данный момент стражи порядка пытаются вести переговоры со злоумышленником.Также закрыта ближайшая станция метро.Студенты из соседнего общежития были эвакуированы.Детали происшествия уточняются.