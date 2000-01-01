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Англия: вооруженный ножом человек захватил заложников | Фото: Thinkstock09.06 13:15   MIGnews.com

Англия: вооруженный ножом мужчина захватил заложников

Вооруженный ножом мужчина, предположительно удерживает заложников в британском городе Ньюкасл. Об этом сообщила местная полиция в пятницу, 9 июня.

Согласно данным правоохранителей, в заложниках находятся несколько работников центра трудоустройства.

По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.

Подозреваемый вошел в здание центра, которое находится на Клиффорд-стрит.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени.

На данный момент стражи порядка пытаются вести переговоры со злоумышленником.

Также закрыта ближайшая станция метро.

Студенты из соседнего общежития были эвакуированы.

Детали происшествия уточняются.
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