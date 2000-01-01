09.06 13:15 MIGnews.com
Англия: вооруженный ножом мужчина захватил заложников
Вооруженный ножом мужчина, предположительно удерживает заложников в британском городе Ньюкасл. Об этом сообщила местная полиция в пятницу, 9 июня.
Согласно данным правоохранителей, в заложниках находятся несколько работников центра трудоустройства.
По предварительной информации, никто из заложников не пострадал.
Подозреваемый вошел в здание центра, которое находится на Клиффорд-стрит.
Инцидент произошел около 8 утра по местному времени.
На данный момент стражи порядка пытаются вести переговоры со злоумышленником.
Также закрыта ближайшая станция метро.
Студенты из соседнего общежития были эвакуированы.
Детали происшествия уточняются.
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