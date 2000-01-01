09.06 14:29 MIGnews.com

Капитана судна высадили на берег за оскорбление Эрдогана

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Капитан судна Salix, следовавшего под панамским флагом через пролив Дарданеллы, был отстранен и высажен на берег. Это случилось после того, как он оскорбил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе переговорах по рации со службой движения судов.Об этом сообщает агентство DHA со ссылкой на источник в полиции.Сообщается, что судно следовало из украинского порта Бердянск в турецкий Мерсин. После того как капитан судна, гражданин Турции О.Б., допустил оскорбительные высказывания в адрес Эрдогана, на него был составлен рапорт.После этого береговая охрана приказала ему пришвартовать судно после прохода через пролив. Капитана отправили на допрос, а управление судном передали его старшему помощнику.Отмечается, что капитан был в нетрезвом состоянии.После допроса О.Б. освободили. Расследование происшествия продолжается.