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09.06 11:53   MIGnews.com

ISIS заявило об убийстве заложников из КНР

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ISIS) утверждают, что убили двоих граждан Китая, которых они держали в заложниках с конца мая.

Сообщается, что террористы похитили пару в Пакистане.

Об этом джихадисты сообщили в соответствующем заявлении на своем канале в мессенджере Telegram.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что обеспокоены сообщением и проверяют достоверность информации.

Молодую пару из КНР похитили из пакистанского города Кветта, куда они приехали для того, чтобы изучать язык урду.

Уточняется, что 24 мая парня и девушку похитили неизвестные мужчины. На улице к ним подошли неизвестные, угрожая оружием, заставили сесть в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Еще одной жительнице Китая удалось сбежать.

Ответственность за похищение иностранцев тогда не взяла на себя ни одна из группировок.
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