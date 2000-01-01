09.06 11:53 MIGnews.com

ISIS заявило об убийстве заложников из КНР

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Боевики террористической организации "Исламское государство" (ISIS) утверждают, что убили двоих граждан Китая, которых они держали в заложниках с конца мая.Сообщается, что террористы похитили пару в Пакистане.Об этом джихадисты сообщили в соответствующем заявлении на своем канале в мессенджере Telegram.В министерстве иностранных дел Китая заявили, что обеспокоены сообщением и проверяют достоверность информации.Молодую пару из КНР похитили из пакистанского города Кветта, куда они приехали для того, чтобы изучать язык урду.Уточняется, что 24 мая парня и девушку похитили неизвестные мужчины. На улице к ним подошли неизвестные, угрожая оружием, заставили сесть в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.Еще одной жительнице Китая удалось сбежать.Ответственность за похищение иностранцев тогда не взяла на себя ни одна из группировок.