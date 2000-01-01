09.05 09:00 MIGnews.com
ЦАХАЛ: Угроза ракетного удара по Голанским высотам миновала
Угроза ракетного удара по израильским Голанам миновала, считают в ЦАХАЛе. В связи с этим жителям региона позволили вернуться к своей повседневной жизни.
Согласно опубликованному сегодняшним утром заявлению Армии обороны Израиля, все школьные занятия и сельскохозяйственные работы будут возобновлены в прежнем режиме.
В то же время все поездки, запланированные в или по региону, должны быть согласованы с ЦАХАЛом. Кроме того, будет временно ограничен доступ к нескольким туристическим объектам на Голанских высотах.
Как подчеркивают военные, и жители, и туристы должны соблюдать инструкции ЦАХАЛа, которые будут предоставляться по мере необходимости.
Напомним, что вечером накануне военные зафиксировали "подозрительные действия иранских сил в Сирии" и отдали приказ открыть бомбоубежища в населенных пунктах на Голанских высотах
, а министерство просвещения отменило все школьные поездки в этот регион.
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