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ЦАХАЛ: Угроза ракетного удара по Голанским высотам миновала | Фото: Israel Defense Forces/Flickr09.05 09:00   MIGnews.com

ЦАХАЛ: Угроза ракетного удара по Голанским высотам миновала

Угроза ракетного удара по израильским Голанам миновала, считают в ЦАХАЛе. В связи с этим жителям региона позволили вернуться к своей повседневной жизни.

Согласно опубликованному сегодняшним утром заявлению Армии обороны Израиля, все школьные занятия и сельскохозяйственные работы будут возобновлены в прежнем режиме.

В то же время все поездки, запланированные в или по региону, должны быть согласованы с ЦАХАЛом. Кроме того, будет временно ограничен доступ к нескольким туристическим объектам на Голанских высотах.

Как подчеркивают военные, и жители, и туристы должны соблюдать инструкции ЦАХАЛа, которые будут предоставляться по мере необходимости.

Напомним, что вечером накануне военные зафиксировали "подозрительные действия иранских сил в Сирии" и отдали приказ открыть бомбоубежища в населенных пунктах на Голанских высотах, а министерство просвещения отменило все школьные поездки в этот регион.
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