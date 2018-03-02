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ВВС Израиля нанесли удары по пяти целям в Сирии 09.05 07:19   MIGnews.com

ВВС Израиля нанесли удары по пяти целям в Сирии

Второй канал израильского ТВ сообщает, что минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по пяти объектам в южной Сирии и сирийской части Голанских высот.

По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, в результате ударов убиты девять членов корпуса стражей исламской революции Ирана и про-иранских милиций.

Среди атакованных объектов - склады ракет и военный аэропорт, ранее подвергавшийся американским бомбардировкам.

Израиль атаковал после того, как ЦАХАЛ заметил “необычные маневры” про-иранских сил в Сирии, которые могли оказаться подготовкой к удару по Израилю.

Армия распорядилась открыть бомбоубежища на Голанских высотах. Была объявлена частичная мобилизация резервистов ВВС, разведки и службы тыла. Власти Кармиеля и Цфата открыли бомбоубежища по своей инициативе.

За считанные часы до израильских ударов CNN распространила информацию о том, что “Иран находится на грани атаки против Израиля”, как считают аналитики Пентагона.

В сирийских социальных сетях сообщается о “массовых разрушениях” в результате атаки, приписываемой ВВС Израиля к югу от Дамаска.

Удар был нанесен по базе Кисвех. Следует напомнить, что в аль-Кисвех находится база 165-го полка ПВО Сирии. Именно по нему были нанесены удары израильских ВВС 10 февраля, после того, как сирийцам удалось сбить израильский АF-16. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Пять часов ирано-израильской войны. Новые подробности".

В результате атаки “погибли друзья” передают сирийские источники. “Друзьями” сирийцы обычно называют военнослужащих КСИР.

Предположительно, удар был нанесен по складам про-иранской милиции. Есть указания на то, что удар был нанесен по колонне, готовившейся к отправке в район израильской границы.
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