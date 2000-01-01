09.05 06:54 MIGnews.com
"Массовые разрушения" в результате атаки ЦАХАЛа в Дамаске
В сирийских социальных сетях сообщается о “массовых разрушениях” в результате атаки, приписываемой ВВС Израиля к югу от Дамаска.
Удар был нанесен по базе Кисвех.
В результате атаки “погибли друзья” передают сирийские источники. “Друзьями” сирийцы обычно называют военнослужащих КСИР.
Предположительно, удар был нанесен по складам про-иранской милиции. Есть указания на то, что удар был нанесен по колонне, готовившейся к отправке в район израильской границы.
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