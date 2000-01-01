Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









`Массовые разрушения` в результате атаки ЦАХАЛа в Дамаске 09.05 06:54   MIGnews.com

"Массовые разрушения" в результате атаки ЦАХАЛа в Дамаске

В сирийских социальных сетях сообщается о “массовых разрушениях” в результате атаки, приписываемой ВВС Израиля к югу от Дамаска.

Удар был нанесен по базе Кисвех.

В результате атаки “погибли друзья” передают сирийские источники. “Друзьями” сирийцы обычно называют военнослужащих КСИР.

Предположительно, удар был нанесен по складам про-иранской милиции. Есть указания на то, что удар был нанесен по колонне, готовившейся к отправке в район израильской границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:11
Ривлин поддержал выход США из ядерной сделки
07:06
"Хизбалла" объявила призыв резервов
07:05
ККЛ предоставит 70 противоракетных укрытий для жителей Голан
06:22
Раввинат хочет проверять кошерность браков за границей
05:15
С молотка уйдут куски свадебных тортов монаршей семьи
04:17
Подростка хотели отдать на органы, но он вышел из комы
03:34
В РФ разбанили миллионы IP-адресов Google
01:23
Робот из Лего сумел приготовить завтрак
01:16
В сети появилось видео атаки на сирийскую базу
00:32
Нетта Барзилай вышла в финал Евровидения
00:25
Сирия: цель атаки ракеты нацеленные на Израиль
00:24
Кольцо в Иерусалиме назовут в честь Трампа и США
23:28
Илон Маск появился на балу Met Gala с новой девушкой
23:15
СМИ: Израиль атаковал сирийскую военную базу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus