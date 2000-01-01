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09.05 07:05   MIGnews.com

ККЛ предоставит 70 противоракетных укрытий для жителей Голан

В связи с обострением напряженности на северной границе Израиля на фоне отмены иранской ядерной сделки президентом США Дональдом Трампом Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль предоставит жителям Голанских высот в срочном порядке 70 передвижных противоракетных укрытий – «мигунийот».

Такое решение было принято после обращения главы местного совета Голанских высот Эли Мальки и главы местного совета Кацрина Димы Апарцева, которые выразили обеспокоенность по поводу нехватки укрытий на севере. Руководство ЕНФ-ККЛ провело срочную видеоконференцию, которую созвал председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар, где было решено, что «мигунийот» прибудут на место утром 9 мая, они будут распределены в соответствии с рекомендациями глав местных советов.

Было также принято решение, что если потребуется увеличить число укрытий, то ЕНФ-ККЛ выделит средства и защитит жителей северных районов от ракетной угрозы.
Председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар отметил по этому поводу: «Наша помощь периферии вообще и Голанским высотам в частности выражается не только в работах по благоустройству и развитию, которые мы выполняем каждый день, но и в чрезвычайной ситуации, когда требуются специальные меры для защиты от врага. ЕНФ-ККЛ будет помогать, чем только сможет».

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