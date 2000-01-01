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В США группа подростков обрисовала школу свастиками | Фото:10.05 22:16   MIGnews.com

В США группа подростков обрисовала школу свастиками

По меньшей мере, 14 студентов средней школы в Бостоне, в американском штате Массачусетс, обвиняются в вандализме после того, как обрисовали стены школы свастиками и оскорблениями в адрес геев.

Об этом в четверг, 10 мая сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что надписи, сделанные аэрозольной краской, обнаружили еще неделю назад. Юные вандалы разрушили также торговые автоматы и витрины.

По данным издания, все ругательства и нацистскую символику смыли до начала учебных занятий.

Представительница школы Кэтлин Боди отметила, что подобный инцидент является "чудовищным нарушением мира и гармонии, к которым мы стремимся".

"Независимо от того, действовали студенты умышленно или нет, их слова и действия полны ненависти, и мы должны принять соответствующие меры", - добавила она.
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