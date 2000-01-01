09.05 20:48 MIGnews.com
В Нью-Йорке возле ешивы избит подросток
Неизвестный мужчина избил 14-летнего мальчика под зданием ешивы в боро Куинс, Нью-Йорк, США.
Об этом в среду, 9 мая сообщает Forest Hills Post
, передает The Times of Israel
.
По данным издания, атака произошла за пределами школы Шаар ха-Тора.
Злоумышленник ударил подростка по лицу и крикнул ему: "Еврейский мальчик", сообщила местная газета со ссылкой на полицию.
Однако не уточняется, был ли юноша учеником еврейской школы.
Правоохранители начали расследование этого инцидента как преступления на почве ненависти.
Отметим, что атака произошла после недавних антисемитских нападений на мужчин в Бруклине.
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