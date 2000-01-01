Президента Йоханниса оштрафовали за термин "уголовники"
Румынский Нацсовет по вопросам борьбы с дискриминацией оштрафовал президента Клауса Йоханниса на 2000 леев (€430) за использование термина "уголовники" в отношении отдельных политиков.
Сообщается, что 5 членов совета выступили за то, что высказывания президента превышают пределы свободы слова, 4 были против такого решения.
В Совете заявили, что использование термина "уголовники" президентом Румынии Клаусом Йоханнисом является дискриминацией и нарушает право на достоинство лиц, находящихся в суде, не будучи осужденными, пишет Digi24.
Как известно, Йоханнис в феврале назвал "уголовниками" руководство правящей Социал-демократической партии за нападки на Национальное агентство по вопросам борьбы с коррупцией.