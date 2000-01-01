Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Президента Йоханниса оштрафовали за термин `уголовники` 10.05 03:14   MIGnews.com

Президента Йоханниса оштрафовали за термин "уголовники"

Румынский Нацсовет по вопросам борьбы с дискриминацией оштрафовал президента Клауса Йоханниса на 2000 леев (€430) за использование термина "уголовники" в отношении отдельных политиков.

Сообщается, что 5 членов совета выступили за то, что высказывания президента превышают пределы свободы слова, 4 были против такого решения.

В Совете заявили, что использование термина "уголовники" президентом Румынии Клаусом Йоханнисом является дискриминацией и нарушает право на достоинство лиц, находящихся в суде, не будучи осужденными, пишет Digi24.

Как известно, Йоханнис в феврале назвал "уголовниками" руководство правящей Социал-демократической партии за нападки на Национальное агентство по вопросам борьбы с коррупцией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:09
В Пекине появится беспилотная ветка метро
02:27
Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции
02:15
Иран предостерегает Израиль от ответных действий
02:08
Сирийские СМИ: ПВО сбило израильские ракеты
01:41
Назван спорт, продлевающий жизнь на 8 лет
01:02
Сирены на Голанах: жители остаются в бомбоубежищах
00:41
Uber с NASA выпустят летающее такси
00:27
СМИ: Израиль атаковал сирийские военные обьекты
00:22
Сирены воздушной тревоги на Голанских высотах
23:32
Ашдод чтит память воинов-победителей
21:34
В Израиле займутся "сельскохозяйственными террористами"
21:34
Нетаниягу уверен, РФ не вмешивалась в действия Израиля
21:31
Хорватия одобрила выдачу убийцы инженера ХАМАСа
21:18
Канада раскаялась за предательство евреев в 1939 году
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus