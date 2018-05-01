09.05 15:54 MIGnews.com
В Кабуле напали на полицейские участки, есть жертвы
В среду, 9 мая, в афганской столице (Кабул), в результате серии взрывов пострадали по меньшей мере 6 человек.
Представитель афганского МВД Наджиб Данеш рассказал, что два полицейских участка в Кабуле атаковали трое смертников.
По его информации, нападавшие прибыли к зданиям двух полицейских участков и начали перестрелку с афганскими силами безопасности, пишет Aljazeera
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По меньшей мере 6 человек ранены, проинформировал пресс-секретарь Минздрава Вахидулла Майрох, добавив, что общее количество пострадавших, скорее всего, будет расти.
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