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В Кабуле напали на полицейские участки, есть жертвы 09.05 15:54   MIGnews.com

В Кабуле напали на полицейские участки, есть жертвы

В среду, 9 мая, в афганской столице (Кабул), в результате серии взрывов пострадали по меньшей мере 6 человек.

Представитель афганского МВД Наджиб Данеш рассказал, что два полицейских участка в Кабуле атаковали трое смертников.

По его информации, нападавшие прибыли к зданиям двух полицейских участков и начали перестрелку с афганскими силами безопасности, пишет Aljazeera.

По меньшей мере 6 человек ранены, проинформировал пресс-секретарь Минздрава Вахидулла Майрох, добавив, что общее количество пострадавших, скорее всего, будет расти.
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