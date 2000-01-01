09.05 23:32 MIGnews.com

Ашдод чтит память воинов-победителей

Фото Григорий Рейхман

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В Ашдоде состоялись праздничные мероприятия и торжественные церемонии, приуроченные к 73-летию со Дня Победы над фашистской Германией.6 мая на площади Победы прошел митинг и возложение цветов к памятнику воинам евреям, павшим на фронтах 2-й мировой войны. Митинг открыл заместитель мэра Ашдода Владимир Гершов. В своем выступлении он особо подчеркнул значимость Великой Победы для всех будущих поколений, добытой мужеством и отвагой, кровью и потом солдат, офицеров и генералов армий стран антигитлеровской коалиции, и тех, кто трудился на благо Победы в тылу. В мероприятии также принял участие секретарь посольства Беларуси в Израиле Игорь Летун.7 мая торжественные церемонии прошли возле памятников ашдодцам - Героям Советского Союза артиллеристу Григорию Ушполису и братьям-танкистам Евсею и Матвею Вайрубам. С рассказом о Григории Ушполисе и его подвиге выступил его сослуживец, ветеран войны, Кавалер ордена Славы Григорий Шнитман. О своем отце Евсее Вайнрубе рассказала его дочь, жительница Ашдода Анна Вайнруб.По окончании церемоний их участники возложили памятные венки и цветы к подножию памятников, раскрывающих героические страницы участия воинов-евреев в рядах Советской Армии, победившей фашистскую Германию в годы 2-й мировой войны.А 9 мая – в День Победы - в Ашдоде по уже давно сложившейся традиции прошел Парад Победителей. Около 2-х тысяч ашдодцев плечом к плечу в едином строю вместе с ветеранами Второй мировой, бывшими блокадниками, узниками гетто и концлагерей, эвакуированными прошли по улице имени первого президента Израиля Хаима Вейцмана. Состоявшийся затем в парке имени Давида Бен-Гуриона митинг открыл председатель городского оргкомитета по празднованию 70-летия со Дня Победы заместитель мэра Ашдода Владимир Гершов. Минутой молчания все собравшиеся почтили память погибших в годы Второй мировой войны. Затем со словами приветствия к собравшимся обратились мэр Ашдода д-р Ихиель Ласри, Президент Союза инвалидов – борцов с нацизмом Эфраим Паперный, министр алии и интеграции Софа Ландвер, ветеран войны Борис Гинзбург, заместитель мэра Борис Гитерман, председатель амуты бывших узников гетто и концлагерей Арон Молотковский, секретарь посольства РФ в Израиле Александр Крюков. Помимо поздравлений и добрых слов в адрес ветеранов, лейтмотивом всех выступлений стал призыв к молодежи сохранить память о героическом прошлом их дедов и прадедов. Именно ветераны, участвующие в параде Победителей, являются носителями правды о том трагическом и одновременно героическом времени. И эта правда должна передаваться из поколения в поколение, с тем, чтобы больше никогда не допустить повторения ужасов Второй мировой войны.Ну, а по окончании митинга тоже по сложившейся традиции и ветераны, и молодежь вместе кружились в танце под музыку того незабываемого времени и, конечно же, под вечно молодую "Катюшу".