09.05 13:10 MIGnews.com

В результате воздушной атаки близ Дамаска убиты 15 человек

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В результате воздушной атаки близ Дамаска убиты 15 человекСирийская Обсерватория Прав Человека сообщает о том, что продолжает расти количество погибших в результате удара по базе ПВО аль-Кисвех минувшей ночью.По данным Обсерватории, в результате бомбардировки убиты 15 человек, 8 из них - иранцы.Обсерватория сообщает, что целью атаки были иранские ракеты и ракетные установки. Также сообщается, что в результате атаки несколько человек пропали без вести.