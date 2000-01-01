10.05 06:28 MIGnews.com

Кто мешает "Чуду" в израильской юридической системе

Пресс-служба Юридического форума в защиту Эрец-Исраэль

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Юридический форум в защиту Израиля обратился в полицию с требованием предоставить доступ работникам госпрокуратуры и общественной защиты к компьютеризированной системе ведения уголовных дел под названием "Пэле" ("Чудо").Еще два года назад Юридический форум обратился к министру юстиции с требованием создать подобную систему, включающую в себя все подробности следствия, и предоставляющую доступ к информации как госпрокуратуре и общественной защите, так и полиции. Такая система, по мнению юристов Форума, повысит прозрачность израильских юридических органов, а так же даст возможность специалистам оперативно получать всю необходимую им информацию о каждом деле. Это предложение блокируется полицией в течение длительного времени, ввиду "отсутствия бюджета".Необходимость внести существенные изменения в работу израильских следственных органов особенно подчеркивается в опубликованном недавно отчете председателя комиссии по рассмотрению жалоб граждан против судей, судьей в отставке Элиезером Ривлиным. В соответствии с отчетом, среди прочих серьезных проступков в работе государственной прокуратуры фигурирует так же проблема утери и утаивания некоторых дел.Адвокаты Форума полагают, что адаптация системы "Пэле" для всех инстанций, связанных с ведением уголовных дел, позволит существенно повысить уровень юридической израильской юридической системы – и все это в рамках очень ограниченного бюджета.