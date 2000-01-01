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Романтические встречи генерала полиции за счет государства 09.05 09:05   MIGnews.com

Романтические встречи генерала полиции за счет государства

Бывший глава департамента разведки израильской полиции, бригадный генерал Гай Нир признан виновным в неприличном поведении и нанесении ущерба имиджу полиции. Вместе с ним признан виновной в тех же нарушениях его помощница - также офицер полиции.

Офицерша ранее подала жалобу на сексуальные домогательства со стороны начальника отдела по борьбе с коррупцией Лахав 433 Рони Ротмана.

Генерал Нир и любовница встречались по ночам в служебных помещениях полиции, закрывались на целые ночи в генеральском кабинете, не забывая при этом отмечать проведенные вместе часы в качестве “рабочих”.

Всего зарегистрировано 29 подобных встреч. Генерал Нир отказался от права подать апелляцию.

Нир и помощница в настоящий момент отстранены от исполнения служебных обязанностей.
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