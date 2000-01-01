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ГУ МЧС России 09.05 13:37   MIGnews.com

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4

Главное метеорологическое управление Японии сообщило, что в Тихом океане к югу от островов префектуры Окинава утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, передает РИА Новости.

Сообщается, что очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, однако толчки незначительной силы ощутили и жители префектуры Окинава.

Отмечается, что по семибалльной японской шкале максимальная сила толчков не превысила 3 баллов.

На данный момент не поступало информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Также специалисты не ожидают возникновения угрозы цунами.
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