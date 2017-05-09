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Венесуэла: в приют запустили слезоточивый газ 09.05 08:17   MIGnews.com

Венесуэла: в приют запустили слезоточивый газ

Национальная гвардия Венесуэлы закидала вход в приют для детей и пожилых людей в городе Маракайбо, передает РИА Новости.

СМИ опубликовали кадры, на которых спасатели и местные жители в спешке выносят из приюта детей и стариков. В здании пытались укрыться участники митинга. В итоге гвардейцы обстреляли приют гранатами со слезоточивым газом.

Беспорядки в Венесуэле начались весной этого года из-за того, что Верховный суд решил внести серьезные ограничения в деятельность Национальной ассамблеи. В ходе столкновений протестующих с полицией и беспорядков уже погибли около 40 человек, 800 были ранены.
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