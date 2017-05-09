Венесуэла: в приют запустили слезоточивый газ

Национальная гвардия Венесуэлы закидала вход в приют для детей и пожилых людей в городе Маракайбо, передает РИА Новости.
СМИ опубликовали кадры, на которых спасатели и местные жители в спешке выносят из приюта детей и стариков. В здании пытались укрыться участники митинга. В итоге гвардейцы обстреляли приют гранатами со слезоточивым газом.
Беспорядки в Венесуэле начались весной этого года из-за того, что Верховный суд решил внести серьезные ограничения в деятельность Национальной ассамблеи. В ходе столкновений протестующих с полицией и беспорядков уже погибли около 40 человек, 800 были ранены.