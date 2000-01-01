09.05 07:49 MIGnews.com

20 машин стали жертвами вандалов в Иерусалиме

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По меньшей мере, 20 автомобилей стали объектами вандализма в результате атаки "Price Tag" в Восточном Иерусалиме, как сообщили власти во вторник утром, 9 мая.Некоторым транспортным средствам, оскверненным в кварталах Рамат-Шломо и Шуафат в столице, также прокололи шины.Полиция сообщила, что открыла расследование инцидента и в настоящее время ищет подозреваемых, связанных с этим делом.Детали происшествия уточняются.