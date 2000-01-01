09.05 07:49 MIGnews.com
20 машин стали жертвами вандалов в Иерусалиме
По меньшей мере, 20 автомобилей стали объектами вандализма в результате атаки "Price Tag" в Восточном Иерусалиме, как сообщили власти во вторник утром, 9 мая.
Некоторым транспортным средствам, оскверненным в кварталах Рамат-Шломо и Шуафат в столице, также прокололи шины.
Полиция сообщила, что открыла расследование инцидента и в настоящее время ищет подозреваемых, связанных с этим делом.
Детали происшествия уточняются.
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