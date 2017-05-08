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09.05 07:18   MIGnews.com

"Сдохни наконец": новый случай издевательств над стариками

Десятый канал израильского ТВ опубликовал видеозапись издевательств над 91-летней женщиной в доме для престарелых в Крайот.




На записи видно, как медицинский персонал издевается над беспомощной женщиной. Члены семьи женщины заподозрили, что с ней происходит что-то не то, и установили в ее комнате камеру.

На записи зафиксировано, как медсестра говорит женщине: “Зачем ты живешь? Ты умрешь в этой луже мочи”, терапевт говорит: “Хочешь вибратор?”, еще один представитель медперсонала говорит: “Сдохни наконец!”

Немедленно после публикации видео показанные на ним лица были уволены из дома престарелых. Полиция начала расследование.
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