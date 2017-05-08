09.05 07:18 MIGnews.com

"Сдохни наконец": новый случай издевательств над стариками

תיעוד: כך התעללו מטפלים בקשישה וניתקו את לחצן המצוקה בחדרה. @10elilevi עם התיעוד המלא >> https://t.co/yLhBWMPYf0 pic.twitter.com/mBD0oQsgM5 — חדשות 10 (@news10) May 8, 2017

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Десятый канал израильского ТВ опубликовал видеозапись издевательств над 91-летней женщиной в доме для престарелых в Крайот.На записи видно, как медицинский персонал издевается над беспомощной женщиной. Члены семьи женщины заподозрили, что с ней происходит что-то не то, и установили в ее комнате камеру.На записи зафиксировано, как медсестра говорит женщине: “Зачем ты живешь? Ты умрешь в этой луже мочи”, терапевт говорит: “Хочешь вибратор?”, еще один представитель медперсонала говорит: “Сдохни наконец!”Немедленно после публикации видео показанные на ним лица были уволены из дома престарелых. Полиция начала расследование.