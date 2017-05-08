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Террористическая угроза в Париже 09.05 06:31   MIGnews.com

Террористическая угроза в Париже

Минувшей ночью был эвакуирован парижский вокзал Гар дю Норд.

Вокзал прочесывала вооруженная полиция, пассажиров заперли в поездах.




Полиция специфически обыскала скоростной поезд, направлявшийся в Валансьен. В поезде ехали 200 человек.

Полиция искала “трех граждан из страны-партнера”, прибывших для совершения террористической атаки. Соответствующее предупреждение было получено от разведки “страны-партнера”.

С момент получения предупреждения появлялись сообщения о том, что троицу видели в Париже, Бордо и Марселе. Каждый раз подобные сообщения приводили к масштабной полицейской операции.

Предполагается, что речь идет о двух бельгийцах и афганце. Власти не сообщают никаких деталей о данной операции и ее результатах.
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