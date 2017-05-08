09.05 06:31 MIGnews.com

Террористическая угроза в Париже

Something is happening at #GareDuNord train station in Paris.pic.twitter.com/LexA5bfsqH — Pamela Moore (@Pamela_Moore13) May 8, 2017

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Минувшей ночью был эвакуирован парижский вокзал Гар дю Норд.Вокзал прочесывала вооруженная полиция, пассажиров заперли в поездах.Полиция специфически обыскала скоростной поезд, направлявшийся в Валансьен. В поезде ехали 200 человек.Полиция искала “трех граждан из страны-партнера”, прибывших для совершения террористической атаки. Соответствующее предупреждение было получено от разведки “страны-партнера”.С момент получения предупреждения появлялись сообщения о том, что троицу видели в Париже, Бордо и Марселе. Каждый раз подобные сообщения приводили к масштабной полицейской операции.Предполагается, что речь идет о двух бельгийцах и афганце. Власти не сообщают никаких деталей о данной операции и ее результатах.