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flickr 09.05 21:55   MIGnews.com

Китай успешно испытал ракету нового типа

Китай испытал ракету нового типа. Данную информацию 9 мая, подтвердило Министерство обороны страны.

В частности, в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию об испытаниях нового ракетного вооружения, представители Минобороны Китая сообщили, что данные действия были проведены в Бохайском заливе.

Сообщается, что испытания новой ракеты прошли в рамках плановых учений, однако точная дата не уточняется.

Испытания, как уточнили в китайском военном ведомстве, завершились достижением "ожидаемого результата".

Отмечается, что учения были призваны повысить способность вооруженных сил республики выполнять задачи и эффективно реагировать на угрозы национальной безопасности.

Детали испытаний в Китае не раскрыли.
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