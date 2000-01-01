09.05 21:55 MIGnews.com

Китай успешно испытал ракету нового типа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Китай испытал ракету нового типа. Данную информацию 9 мая, подтвердило Министерство обороны страны.В частности, в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию об испытаниях нового ракетного вооружения, представители Минобороны Китая сообщили, что данные действия были проведены в Бохайском заливе.Сообщается, что испытания новой ракеты прошли в рамках плановых учений, однако точная дата не уточняется.Испытания, как уточнили в китайском военном ведомстве, завершились достижением "ожидаемого результата".Отмечается, что учения были призваны повысить способность вооруженных сил республики выполнять задачи и эффективно реагировать на угрозы национальной безопасности.Детали испытаний в Китае не раскрыли.