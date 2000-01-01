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Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека | Фото: Thinkstock09.05 19:02   MIGnews.com

Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека

При сходе лавины во французских Альпах погибли три человека. Трагедия произошла в районе Боннваль-сюр-Арк, в департаменте Савойя, во вторник, 9 мая.

Как сообщают местные СМИ, спасатели обнаружили тела трех лыжников, включая инструктора.

По некоторым данным, погибли двое мужчин и одна женщина. Они совершали восхождение в момент схода лавины.

Поисковая операция уже завершилась, других жертв найдено не было.
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