09.05 19:02 MIGnews.com
Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека
При сходе лавины во французских Альпах погибли три человека. Трагедия произошла в районе Боннваль-сюр-Арк, в департаменте Савойя, во вторник, 9 мая.
Как сообщают местные СМИ, спасатели обнаружили тела трех лыжников, включая инструктора.
По некоторым данным, погибли двое мужчин и одна женщина. Они совершали восхождение в момент схода лавины.
Поисковая операция уже завершилась, других жертв найдено не было.
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