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Минобороны опровергло слухи о казни российского военного | Фото: Thinkstock09.05 15:12   MIGnews.com

Минобороны опровергло слухи о казни российского военного

В министерстве обороны России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что террористы якобы захватили и казнили российского военнослужащего, выполнявшего задачи на территории Сирии.

"Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в СМИ появились информация о распространенном террористической группировкой "Исламское государство" видео, на котором якобы казнят российского полковника по имени Евгений Петренко.
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