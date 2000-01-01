09.05 15:12 MIGnews.com

Минобороны опровергло слухи о казни российского военного

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В министерстве обороны России опровергли сообщения ряда СМИ о том, что террористы якобы захватили и казнили российского военнослужащего, выполнявшего задачи на территории Сирии."Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее в СМИ появились информация о распространенном террористической группировкой "Исламское государство" видео, на котором якобы казнят российского полковника по имени Евгений Петренко.