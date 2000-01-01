09.05 14:46 MIGnews.com

40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На юге Таиланда произошло два взрыва, в результате которых пострадали 40 человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.Взрывы прогремели возле супермаркета в городе Паттани. Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени около двух часов дня по местному времени (10.00 по Москве).Как рассказал представитель полиции провинции Паттани Прича Прачумчаи, первая бомба была небольшой, в результате ее взрыва никто не пострадал. “Вторая была огромной — я пока не знаю, был ли это заминированный автомобиль. На данный момент 40 человек получили ранения, состояние одного из них тяжелое”, — заявил Прачумчаи.В южных провинциях Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани — на границе с Малайзией с 2004 года действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций. Они требуют автономии для региона или его выхода из состава Таиланда. За время конфликта в результате еженедельных взрывов и обстрелов на “крайнем юге” страны погибли более 5,8 тысячи человек. Чаще всего это гражданские лица.Регион преимущественно населяют этнические малайцы-мусульмане, тогда как большинство населения Таиланда — буддисты. В прошлом все три провинции входили в состав полунезависимого султаната Паттани — буферного государства между Сиамом (сейчас Таиланд) и Британской Малайей (сейчас Малайзия). В состав Сиама они вошли в начале XX века в результате серии англо-сиамских соглашений.