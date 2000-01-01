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Парня девушки, выпавшей из машины, не обвинят в убийстве | Фото: Thinkstock09.05 15:28   MIGnews.com

Парня девушки, выпавшей из машины, не обвинят в убийстве

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, 19-летняя Веред Кремской, погибшая на прошлой неделе в Самарии после того, как выпала из машины, выпрыгнула из нее, а не была вытолкнута.

Полиция предполагает, что любовнику девушки, 34-летнему Хаиму Тнами, не будет предъявлено обвинение в убийстве. Его, однако, будут судить за причинение смерти по неосторожности.

Причиной того, что Тнами будут судить является то, что у него были основания предполагать, что Веред намерена совершить самоубийство. Кремской и Тнами прожили вместе четыре года и в скором времени собирались пожениться.
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