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Прокомментировали слухи о казни ИГ полковника РФ в Сирии 09.05 13:55   MIGnews.com

Россия проккоментировала слухи о казни полковника РФ в Сирии

Минобороны РФ проверит достоверность видео, распространенного ИГ, на котором якобы совершается казнь российского полковника по имени Евгений Петренко, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны", - сказал Озеров во вторник, комментируя появление соответствующего видео.

Сенатор отметил, что ему ничего не известно о содержании и степени достоверности данной видеозаписи, однако, по его мнению, "в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания".

По словам В.Озерова, чтобы выяснить, действительно ли на видео совершается казнь российского военного, "можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии".

"Если это случилось, то мало не покажется никому", - сказал сенатор.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ИГИЛ распространило видео, на котором обезглавливают якобы российского полковника Евгения Петренко.
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