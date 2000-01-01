09.05 13:17 MIGnews.com

Взрыв бомбы в Таиланде: десятки раненых

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Бомба взорвалась перед супермаркетом во вторник, 9 мая, в тайском городе Паттани, что стало последней атакой мусульманских сепаратистов на юге преимущественно буддийской страны. В результате взрыва были ранены около 20 человек, как сообщил военный представитель.По данным независимой мониторинговой группы Deep South Watch, с 2004 года было убито более 6,5 тысяч человек из многонациональных малайских мусульманских провинций Яла, Паттани и Наратхиват.Прамоте Пром-ин, представитель тайских военных в этом районе, заявил, что начиненная взрывчаткой машина детонировала у входа в супермаркет Big-C в Паттани.