09.05 11:21 MIGnews.com

ISIS обезглавил пленного российского офицера в Сирии

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Американский антитеррористический сайт SITE сообщил о том, что террористическая организация ISIS распространила видео на котором якобы запечатлена казнь взятого в плен российского офицера в Сирии.Российское министерство обороны и ФСБ не комментируют видео.ISIS распространил 12-минутное пропагандистское видео на русском языке. Видео намеренно выпущено к Дню Победы.На видео - человек в черном комбинезоне стоит на коленях и призывает “русских агентов" сдаться.Бородатый человек с ножом в руке говорит: “Этот идиот поверил в то, что его государство не покинет его в тот момент, когда его возьмут в плен”. После этого человеку отрезают голову.Ни личность жертвы, ни обстоятельства пленения и место казни на настоящий момент достоверно не установлены.