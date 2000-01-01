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ISIS обезглавил пленного российского офицера в Сирии 09.05 11:21   MIGnews.com

ISIS обезглавил пленного российского офицера в Сирии

Американский антитеррористический сайт SITE сообщил о том, что террористическая организация ISIS распространила видео на котором якобы запечатлена казнь взятого в плен российского офицера в Сирии.

Российское министерство обороны и ФСБ не комментируют видео.

ISIS распространил 12-минутное пропагандистское видео на русском языке. Видео намеренно выпущено к Дню Победы.

На видео - человек в черном комбинезоне стоит на коленях и призывает “русских агентов" сдаться.

Бородатый человек с ножом в руке говорит: “Этот идиот поверил в то, что его государство не покинет его в тот момент, когда его возьмут в плен”. После этого человеку отрезают голову.

Ни личность жертвы, ни обстоятельства пленения и место казни на настоящий момент достоверно не установлены.
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