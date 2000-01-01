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Фото из Twitter: Babak Taghvaee 09.04 09:23   MIGnews.com

СМИ: российские ракетные системы в Сирии в полной готовности

СМИ сообщили о приведении российских зенитно-ракетных систем в полную боевую готовность. Об этом сообщили на Рамблер/новости.

Независимый журналист и военный аналитик Бабак Тахваи сообщил с места событий о приведении в полную готовность российских воздушных сил, приведя фото базы с воздуха. Согласно данным журналиста, занетино-ракетные комплексы С-400, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ находятся в полной готовности. Истребители, предположительно, ведут разведку над американскими базами в Средиземном море.

Тахваи сообщил, что российские истрибители выполняют полеты на низкой высоте "выполняя надзорную миссию против ВМС США".

Сегодня, 9 апреля, была совершена воздушная атака на иранскую военную базу Хомс на территории Сирии. Ни одно государство пока не взяло на себя ответственность за совершенную атаку.
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