СМИ: российские ракетные системы в Сирии в полной готовности
СМИ сообщили о приведении российских зенитно-ракетных систем в полную боевую готовность. Об этом сообщили на Рамблер/новости.
Независимый журналист и военный аналитик Бабак Тахваи сообщил с места событий о приведении в полную готовность российских воздушных сил, приведя фото базы с воздуха. Согласно данным журналиста, занетино-ракетные комплексы С-400, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ находятся в полной готовности. Истребители, предположительно, ведут разведку над американскими базами в Средиземном море.
Тахваи сообщил, что российские истрибители выполняют полеты на низкой высоте "выполняя надзорную миссию против ВМС США".
Сегодня, 9 апреля, была совершена воздушная атака на иранскую военную базу Хомс на территории Сирии. Ни одно государство пока не взяло на себя ответственность за совершенную атаку.