Израиль разбомбил авиабазу иранцев под Хомсом?

Вслед за применением войсками Башара Асада химического оружия против повстанцев в пригороде Дамаска Сирийская обсерватория по правам человека сообщает о ракетном ударе по расположенному между Хомсом и Пальмирой аэродрому Т-4.
Аэродром расположен на авиабазе "Тияс", которая частично управляется иранскими войсками. Сообщается не менее о 14 погибших, среди которых также есть солдаты Корпуса стражей Исламской революции.
При этом сирийские государственные СМИ сообщают о перехвате системами ПВО восьми ракет, однако другие успешно ударили по авиабазе. Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи перехвата.
На данный момент остается неясным, кто несет ответственность за случившееся. Изначально официальный Дамаск обвинил в этом США, однако в Пентагоне утверждают, что непричастны к этому.
Саудовская телестанция Al Ekhbariya возложила ответственность на Израиль. Со ссылкой на свои источники в разведке агентство Reuters также не исключает причастности израильских ВВС к ночной атаке.
В пользу этой версии свидетельствует и "традиционная" для Израиля траектория ракет – влетев в воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря, они пролетели над долиной Бекаа.
В вооруженных силах Еврейского государства от прямого ответа уклоняются – в ЦАХАЛе традиционно никак не комментируют новостные хроники иностранных СМИ.
Стоит отметить, что именно с авиабазы "Тияс" был запущен беспилотник, который ранее в феврале нарушил воздушное пространство Израиля, в ответ на что авиация нанесла ряд ударов по Т-4. Кроме того, именно с этой базы часто совершают вылеты самолеты, атакующие позиции сирийских мятежников.