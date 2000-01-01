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Израиль разбомбил авиабазу иранцев под Хомсом? | Фото: Israeli Air Force/Flickr09.04 09:25   MIGnews.com

Израиль разбомбил авиабазу иранцев под Хомсом?

Вслед за применением войсками Башара Асада химического оружия против повстанцев в пригороде Дамаска Сирийская обсерватория по правам человека сообщает о ракетном ударе по расположенному между Хомсом и Пальмирой аэродрому Т-4.

Аэродром расположен на авиабазе "Тияс", которая частично управляется иранскими войсками. Сообщается не менее о 14 погибших, среди которых также есть солдаты Корпуса стражей Исламской революции.

При этом сирийские государственные СМИ сообщают о перехвате системами ПВО восьми ракет, однако другие успешно ударили по авиабазе. Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи перехвата.



На данный момент остается неясным, кто несет ответственность за случившееся. Изначально официальный Дамаск обвинил в этом США, однако в Пентагоне утверждают, что непричастны к этому.

Саудовская телестанция Al Ekhbariya возложила ответственность на Израиль. Со ссылкой на свои источники в разведке агентство Reuters также не исключает причастности израильских ВВС к ночной атаке.

В пользу этой версии свидетельствует и "традиционная" для Израиля траектория ракет – влетев в воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря, они пролетели над долиной Бекаа.

В вооруженных силах Еврейского государства от прямого ответа уклоняются – в ЦАХАЛе традиционно никак не комментируют новостные хроники иностранных СМИ.

Стоит отметить, что именно с авиабазы "Тияс" был запущен беспилотник, который ранее в феврале нарушил воздушное пространство Израиля, в ответ на что авиация нанесла ряд ударов по Т-4. Кроме того, именно с этой базы часто совершают вылеты самолеты, атакующие позиции сирийских мятежников.
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