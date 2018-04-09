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Фото: pixabay.com - joffi 09.04 15:51   MIGnews.com

Хакеры разместили на сайтах России и Ирана американский флаг

Неизвестные с призывом "Не лезьте в наши выборы" разместили на российских и иранских сайтах американской флаг. Об этом сообщили на RT.

Помимо размещения американского флага на страницах сайтов, хакеры прислали послание с текстом "Не лезьте в наши выборы".

"Мы устали от того, что спонсируемые государствами хакеры проводят кибератаки против США и других стран. Нам хотелось дать определённый сигнал", - дополнительное письмо, пришедшее с того же адреса, что и послание.

Как сообщает агентство, неизвестные ответили на атаки "российских правительственных хакеров" на важные государственные органы США, сообщение о которых поступало в марте.

Согласно стилю хакеров, атаку совершили не профессионалы, так как их быстро обнаружили, как и способ их воздействия на российские и иранские сайты.
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