Хакеры разместили на сайтах России и Ирана американский флаг
Неизвестные с призывом "Не лезьте в наши выборы" разместили на российских и иранских сайтах американской флаг. Об этом сообщили на RT.
Помимо размещения американского флага на страницах сайтов, хакеры прислали послание с текстом "Не лезьте в наши выборы".
"Мы устали от того, что спонсируемые государствами хакеры проводят кибератаки против США и других стран. Нам хотелось дать определённый сигнал", - дополнительное письмо, пришедшее с того же адреса, что и послание.
Как сообщает агентство, неизвестные ответили на атаки "российских правительственных хакеров" на важные государственные органы США, сообщение о которых поступало в марте.
Согласно стилю хакеров, атаку совершили не профессионалы, так как их быстро обнаружили, как и способ их воздействия на российские и иранские сайты.