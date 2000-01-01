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Умер отрицатель Холокоста Герд Хонзик | Фото:10.04 05:27   MIGnews.com

Умер отрицатель Холокоста Герд Хонзик

Сегодня ушел из жизни австрийский писатель, журналист, известный отрицатель Холокоста и один из идеологических лидеров европейских неонацистов Герд Хонзик. Ему было 76 лет.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным австрийских СМИ, Хонзик скончался в субботу в своем доме в Венгрии.

За свою жизнь неустанный активист побывал сразу в нескольких движениях, пропагандирующих ненависть к иностранцам, включая ультраправую австрийскую партию национал-демократов.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет Хонзик публиковал свои антисемитские и расистские книги и памфлеты, неоднократно отрицая Холокост и подталкивая людей к насилию на почве расизма.
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