10.04 05:27 MIGnews.com
Умер отрицатель Холокоста Герд Хонзик
Сегодня ушел из жизни австрийский писатель, журналист, известный отрицатель Холокоста и один из идеологических лидеров европейских неонацистов Герд Хонзик. Ему было 76 лет.
Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel
.
По данным австрийских СМИ, Хонзик скончался в субботу в своем доме в Венгрии.
За свою жизнь неустанный активист побывал сразу в нескольких движениях, пропагандирующих ненависть к иностранцам, включая ультраправую австрийскую партию национал-демократов.
Издание отмечает, что на протяжении многих лет Хонзик публиковал свои антисемитские и расистские книги и памфлеты, неоднократно отрицая Холокост и подталкивая людей к насилию на почве расизма.
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