Молодой израильтянин не вернулся из путешествия мечты

По данным издания, молодой мужчина проживал в городе Кирьят-Бялик, неподалеку от Хайфы.
В интервью журналистам мать израильтянина Ливнат Бар отметила, что сын много лет мечтал о путешествии, которое совершил после окончания службы в армии.
По ее словам, чтобы собрать деньги на путешествие мечты, парню пришлось тяжело трудиться больше года.
Женщина также подтвердила, что пока что обстоятельства смерти парня остаются не до конца выясненными, поскольку те, кто путешествовал вместе с ним, не могут объяснить, почему внедорожник Таля сорвался со скалы, в особенности, если учесть, что он был просто отличным водителем.