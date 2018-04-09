Французская полиция разгоняет активистов силой и газом
На западе Франции, в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд, правоохранители начали операцию по разгону активистов. Их стараются убрать с территории, на которой планировали возвести аэропорт. Люди не оценили такую инициативу и разбили лагерь в знак протеста против строительства.
Французская полиция прибегла к силовым методам и применила слезоточивый газ, сообщается, что суд дал добро на проведение операции, пишет France 24.
Уже несколько лет правительство и местное население ведет переговоры по вопросу строительства аэропорта, тем не менее, консенсуса стороны так и не нашли. В январе текущего года из государственной казны на возведение воздушной гавани выделили 580 млн евро, но работы отсрочили из-за недовольства разгневанных активистов.
Планируется, что аэропорт должен стать аерохабом на западе Франции и принимать 4 млн пассажиров каждый год.