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Ольмерт просит удалить запись о его судимости | Фото:09.04 15:37   MIGnews.com

Ольмерт просит удалить запись о его судимости

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт (Ehud Olmert) в понедельник официально обратился к президенту Израиля Реувену Ривлину с просьбой о погашении его судимости.

Об этом в понедельник, 9 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, в резиденции президента сказали, что проверят это обращение. Сначала его передадут юристам, а потом на основании профессионального заключения оно будет направлено на рассмотрение президента Реувена Ривлина.

Отметим, что если просьба будет удовлетворена, он сможет вернуться в политику. Однако, по оценкам юридических кругов, шансы на это невелики.

Напомним, ранее Ольмерт был признан виновным в совершении действий коррупционного характера, за что суд приговорил его к шестнадцати месяцам лишения свободы.

Экс-премьер Эхуд Ольмерт был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения по делу о конвертах, известному также как дело Талански, и к 18 месяцам по делу "Холиленд". Еще один месяц заключения суд добавил ему за препятствование расследованию. Таким образом, суммарный срок Ольмерта составил 27 месяцев.

Недавно бывший премьер опубликовал книгу, в которой настаивает на своей полной невиновности и утверждает, что за его свержением стоят "правые экстремистские силы" и американские миллиардеры еврейского происхождения.
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