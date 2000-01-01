Ольмерт просит удалить запись о его судимости

По данным издания, в резиденции президента сказали, что проверят это обращение. Сначала его передадут юристам, а потом на основании профессионального заключения оно будет направлено на рассмотрение президента Реувена Ривлина.
Отметим, что если просьба будет удовлетворена, он сможет вернуться в политику. Однако, по оценкам юридических кругов, шансы на это невелики.
Напомним, ранее Ольмерт был признан виновным в совершении действий коррупционного характера, за что суд приговорил его к шестнадцати месяцам лишения свободы.
Экс-премьер Эхуд Ольмерт был приговорен к восьми месяцам тюремного заключения по делу о конвертах, известному также как дело Талански, и к 18 месяцам по делу "Холиленд". Еще один месяц заключения суд добавил ему за препятствование расследованию. Таким образом, суммарный срок Ольмерта составил 27 месяцев.
Недавно бывший премьер опубликовал книгу, в которой настаивает на своей полной невиновности и утверждает, что за его свержением стоят "правые экстремистские силы" и американские миллиардеры еврейского происхождения.