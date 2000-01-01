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Фото из Facebook: Айзат Абдисамат 09.04 13:09   MIGnews.com

В Казахстане лифт раздавил девушку на глазах у дочери

Мать из Казахстана, 27-летнюю Айзат Абдисамат погибла после того, как сломанный лиф зажал ее ногу и поднялся наверх. Об этом сообщили на Life.Новости.

Айзат Абдисамат возвращалась домой и впустила 3-летнюю дочь в лифт первой, но лифт зажал ногу, оставив девушку снаружи.Таким образом лифт проехал один этаж. Когда он остановился, девушка была мертва.

Мать с ребенком обнаружили соседи и муж девушки, вытащивший ее тело из шахты до прибытия спасателей. Позже отец семьи опроверг информацию о том, что девушка умерла от потели крови после того, как ей оторвало ногу, заявив, что тело жены было неповрежденным снаружи, она умерла от сдавливания внутренних органов кабиной лифта.
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